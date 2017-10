Central Alberta Election Results

Unofficial results from Monday’s municipal elections in Central Alberta. Not all results were available at press time.

* denotes incumbent

City of Red Deer

Mayor

Veer, Tara 16,581

Burke, Sean 2,172

Council (elect eight)

Dawe, Michael 12,229

*Handley, Tanya 9,658

*Wyntjes, Dianne 9,173

*Lee, Lawrence 8,784

*Buchanan, Buck 7,430

*Johnston, Ken 7,364

*Wong, Frank 6,284

Higham, Vesna 6,283

*Mulder, Lynne 6,094

More, Rick 5,661

Wieler, Jonathan 4,703

Johnson, Ted 3,532

Moore, Jeremy 3,499

Smith, Jordy 3,305

Goulet-Jones, Calvin 3,257

Unland, Brice 3,088

Bergeron, Sandra (Sam) 2,759

Callin, Valdene 2,753

Slubik, Matthew 2,158

Manderville, Doug 2,002

Friss, Robert 1,866

McCoy, Bobbi 1,691

Kristinson, Jim 1,550

Bayongwa, Bayo Nshombo 1,385

Kingsfield, Cory 1,376

Miller, Ian 1,186

Chapin, Matt 978

Maciborsky, Kris 932

Habuza, Jason 539

Red Deer Public School Trustees (elect seven)

*Manning, Bev 5,609

*Stuebing, Bill 5,008

*Macaulay, Dianne 4,724

Buchanan, Nicole 4,596

*Christie, Bill 4,435

Woodward, Laurette 4,137

*Peacocke, Cathy 4,124

*Watters, Jim 4,077

Tweedie, Jaelene 3,693

*Lemke, Dick 3,608

Woods, Chris 3,560

Sommers, Angela 3,541

Chillibeck, Jason 2,548

O’Connor, Patrick 2,220

Chapin, Matt 2,140

Ordman, Ben 1,559

Red Deer Catholic Trustees Red Deer (elect five)

*LaGrange, Adriana 3,716

*Watson, Anne Marie 3,597

*Hollman, Murray 3,230

Pasula, Kim 2,852

Leyson, Cynthia 2,364

Smith, Carlene 2,195

**Heistad, Sharla (QE2 Ward)

Lonsdale, Dorraine (Hwy 2 Ward)

*McNiff, Liam (Hwy 2 Ward)

Bashaw (All acclaimed)

Mayor

Penny Shantz

Council (Elect four)

*Rosella Peterman

*Lynn Schultz

*Darren Pearson

Rob McDonald

Bentley

Mayor

Rathjen, Greg (Elected)

Haarstad Petten, Lynda

Council (Elect four)

*E. Knutson, Cora (Elected)

Carefoot, Lloyd (Elected)

Maki, Neil (Elected)

Talsma, Doug (Elected)

*Howard, Basil Wayne (Butch)

Garries, Richard (Rick)

Big Valley (Elect three)

Dressler, Dorothy

Grover, Dwayne Robert

*Johnson, Asaph Ken

Nibourg, Harry

Noon-Ward, Michael

Olive-Kilpatrick, Ron

*Schell, Sandra

Blackfalds

Mayor

Richard Poole 863

Gary Smith 215

Council (Elect six)

Svab, Laura 708

*Taylor, Will 672

Hoover, Jamie 489

Appel, Marina 476

Stendie, Rebecca 472

*Olfert, Ray 456

*Sutherland, Nicole 452

Sernecky, Karen 438

Tutty, Wayne 366

Wolfe, Vince 339

Rosenfelt, Carol 202

Myslicki, Jennifer 193

Francis, Michael 161

Bowden

Mayor

*Stuart, Robb 219

Wilson, Earl 99

Council (All Acclaimed)

*Gamble, Sandy

Brown, Randy

*Webb, Paul

*Milaney, Wayne

Pion, Crol

Kelm, Kerry

Castor (All Acclaimed)

*Elhard, Richard

Kilner, Trudy

*Nelner, Lonny

*Nichols, Tony

*Ryan, Travis

*Wismer, Brenda

*Zinger, Rod

Clive (Elect five)

*Henry, Luci 148

Penney, Norma 134

Whelan, Jeremy 131

Hallman, Tracey 121

Russell, Susan 88

*Krochak, Bev 84

*Graden, Dan 77

Clearwater County

Division One

Duncan, Jim (Acclaimed)

Division Two

Laird, Cammie Laird

Wymenga, Dick

Greenwood, Kyle

Division Three

*Maki, Curt Maki

Lougheed, Daryl

Jeffrey, Megan Jeffery

Division Four

*Vandermeer, John (Acclaimed)

Division Five

*Bryant, Bob

Garnier Spongberg, Andrea

Laing, Theresa

Division Six

Spencer, Diana

Hove, Timothy

Nafziger, Lorissa

Division Seven

*Alexander, Pat

Swanson, Michelle

Coronation (Elect five)

Checkel, Ron 216

*Horkoff, Victoria 206

*Alderdice, Brett 196

*Stannard, Mark 190

*Brigley, Jackie 183

*Cook, Shelley 176

Griffiths, Keith 137

Tkach, Robert 135

Perry, Daryl 58

Delburne (Elect five)

Bourne, Jeff

*Chandler, Bill

*Dushanek, Darlene

*Faulk, Kathy

Loblaw, Susan

Miller, Raymond

*Reckseidler, Raymond

Van Beest, Evelyn

Warner, Daphne

Eckville (Acclaimed)

Mayor

Posti, Helen (Acclaimed)

Council (All acclaimed)

Chapman, Ken Chapman

Ebden, Colleen

Engen, Karin

Meyers, Dwayne

Phillips, Laurie

See, Kevin

Innisfail

Mayor

Romane, Jim 1,168

*Spiller, Brian 727

Council (Elect six)

Barclay, Jean 1,409

Hill, Donnie 1,309

Carritt, Glen 1,138

*Bates, Gavin 974

Rieberger, Danny 956

*Bos, Doug 864

Flemming, Mary 729

Lamboo, Christa 671

King, Ron 594

Sande, Angela 564

David Toms 278

Lacombe

Mayor

Creasey, Grant 1,964

Bouwsema, Peter 1,417

Council (Elect six)

Hibbs, Thalia 2,457

Hoekstra, Cora 2,265

Jacobson, Jonathan 1,672

Ross, Chris 1,622

Gullekson, Don1,575

*Konnik, Reuben 1,562

*McQuesten, W.J. (Bill) 1,349

*Armishaw, Wayne Armishaw 1,348

*Rempel, Wayne 1,124

Smith, Joyce M. 974

Douglas, Sandy (Pepper) 756

Lacombe County

Division 1

Ireland, John Ireland 297

*McDermand, Rod 136

Division 5

*Wigmore, Ken 223

Sumner, Denise 64

Division 2

*Knight, Brenda (Acclaimed)

Division 6

*Stephenson, Keith 243

Szasz, Robert 59

Division 3

*Shepherd, Barb Shepherd (Acclaimed)

Division 7

*Kreil, Dana (Acclaimed)

Division 4 Candidates

*Law, Paula Law (Acclaimed)

Olds

Mayor

Muzychka, Michael (Acclaimed)

Council (Elect six)

*Overwater, Mary Anne 995

Blatz, Wanda 978

*Bearchell, Wade 963

*Harper, Mary Jane 866

*Bennett, Debbie 780

Ryan, Heather 757

*Walsh, Harvey 745

*Durieux, Rudy 727

Bishop, Keith 725

Bueckert, Gordon 499

Stade, Ron 393

Terry, David 310

Cadrin, Matthew 199

Penhold

Mayor

Yargeau, Michael 516

*Cooper, Dennis 324

Council (Elect six)

*Walsh, Mike 497

Hamm, Shawn 444

Kranenborg, Shaun 396

*Sanchez, Sharolyn 380

Muller, Tyrone 357

Denson, Ken 345

Edwards, Robin 297

*Sitter, Kathy 293

Galisky, Cameron 248

Istace, Len 222

Dodman, Mike 215

Radway, Melanie 207

Verburg, Sarah 173

Ponoka

Mayor

*Bonnett, Rick 1,352

Henkelman, Larry 613

Council (Elect six)

Ferguson, Kevin 1,537

Dillon, Ted 1,476

*Prediger, Carla 1,391

*Underhill, Teri 1,129

Nelson, Clayton 899

*Lyon, Sandra 799

*Yaworski, Marc 568

Perepelitza, Adria 489

Jacobson, Curtis 469

Nelson, Greg 428

Geuder, Edwin 293

McPherson, David 211

Ponoka County

Division 1 (Acclaimed)

*Liddle, Bryce

Division 2 (Acclaimed)

*Matejka, Mark

Division 3 (Acclaimed)

*Weir, Doug

Division 4 (Acclaimed)

*McLauchlin, Paul

Division 5

*Hartford, Nancy

Valstar, Jason

Red Deer County

Mayor

*Wood, Jim 2,311

Hanna, Debra 1,181

Division 1 (Acclaimed)

Massier, Philip

Division 2

*Bota, Jean 383

Collins, Edward 289

Division 3

*Church, Don 352

Depalme, Dana 356

Division 4

Hoar, David 395

*Huelsman, Connie 462

Division 5 (Acclaimed)

*Lorenz, Richard

Division 6

Davidson, Pam 92

*Moore, Christine 267

Stephan, Laura 207

Rocky Mountain House

Mayor

Burke, Tammy 747

Mizera, Sheila 697

Council (Elect six)

Phillips, Len 1,025

*Alderson, Jason 934

Narang, Michelle L. 770

Collinson, Scott 715

Fraser, Merrin 689

Brown, Randal(Randy) Keith 584

Kult, James (Jim) 521

Howard, Georgia R. 386

Muyres, Kirby W. 276

Courtis, Jennifer Richell 229

Stettler

Mayor (Acclaimed)

Nolls, Sean

Council (Elect six)

Pfeiffer, Scott 1,003

Lawlor, Gord 988

*Fischer, Malcolm John 944

Barros, Cheryl 786

Smith, Wayne G. 614

*Campbell, Al 604

*Bachman, Darcy 555

*Brown, Will 577

Randell, Travis

Smith, James (Jim)

Sundre

Mayor

*Leslie, Terry

Vardas, Chris

Council (Elect six)

*Blatchford, Nolan

Dalke, Todd

Davis, Sean Patrick

*Funke, Cheri

*Isaac, Paul

Preston, Charlene

Toone, Pat

Warnock, Richard E.

Wolfe, Robert

County of Stettler

Ward 1: Byemoor-Endiang:

*Stulberg, Les 149

Somerville, Rob 76

Ward 2: Big Valley

*Grover, Dave 152

Schiffner, Terry 69

Ward 3: Botha-Gadsby

Clarke, Larry 209

Hoekstra, Elaine 24

Ward 4: Stettler

*Gendre, Ernie 199

Chapman, Blake 111

Ward 5: Erskine South-Warden

*Nibourg, James 155

Marshall, Earl 62

Ward 6: Erskine-Buffalo Lake

Neitz, Cheri 111

Marshall, James 107

*Gendre, Joe 94

McKay, Doug 73

Ward 7: Donalda-Red Willow

Nixon, Wayne (Acclaimed)

Sylvan Lake

Mayor (Acclaimed)

Sean McIntyre

Council (Elect six)

*Chernoff Hanson, Megan 1,344

*Payne, Jas 1,205

Rilling, Teresa 1,081

*Parsons, Graham 1,045

Mearns, Tim 1,040

Kloss, Kendall 1,027

*Lust, Chris Lust 839

*Prete, Matthew 570

Everest, Charles 569

Wiens, Deborah 503

Iverson, Ted 401

Carriere, Daryl Carriere 289

Roshuk, Star 254

McGeough, P. Barry 186

Three Hills

*Campbell, Al

Cuthill, Bob

Dalgetty,Karen

*Diack, Terry Ann

Hamm, John

*Howe, Ronald

*Leo, Harold

Mottus, Corey Ryan

*Nadeau, David

Sept, Marilyn

*Wiebe, Vernon David

Wildeman, Raymond

Trochu

*Cunningham, William (Bill) 262

Armstrong, Chris 258

*Kletke, Barry 225

Munro, Bonnie 213

*Reeds, Christopher 202

*Lumley, Cheryl 183

*Stephan, Ed 173

Donohoe, Mary (Maureen) 128

*Garneau, Mark 78

Doran, Stuart 66

Tripp, Blue 61

Mountain View County

Division 1

Fulton, Dwayne 257

*Sayer, Jeremy 209

Division 2

Harris, Greg 184

*McKean, Patricia 177

Division 3

*Milne Duncan (Acclaimed)

Division 4

*Beattie, Bruce (Acclaimed)

Division 5

*Aalbers, Angela 153

Tudor, Robin 135

Division 6

Johnson, Peggy 160

Nan, Wim 138

Orr, Jodi 80

Division 7

Al Kemmere (Acclaimed)